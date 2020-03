Coronavirus, Paola Caruso va al parco col figlio e viene criticata: "La foto è vecchia"

Paola Caruso al parco con il figlio nonostante i divieti? Sembrerebbe così, ma in realtà la showgirl a "Live - Non è la d'Urso" ha chiarito che l'episodio che ha fatto insorgere i social. L'ex Bonas di "Avanti un altro" ha quindi voluto spiegare quanto avvenuto: "Da quella foto è nata una polemica gigantesca - ha detto - ho scattato questa foto quando ancora era permesso uscire nei pressi delle proprie abitazioni".

Una spiegazione che non ha convinto tutti, come per esempio Giovanni Ciacci che le ha detto: "Non starnazzare, ci sono persone che sono chiuse in casa da venti giorni, se era una foto vecchia non dovevi postarla in questo momento".