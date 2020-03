Scintille tra Valeria Marini e Elenoire Casalegno: "Non mi far dire cosa quello che ho visto tre anni fa"

Scintille a "Live - Non è la d'Urso" tra Elenoire Casalegno e Valeria Marini. La showgirl, ospite del programma di Barbara d'Urso, dopo essere stata eliminata dal "Grande Fratello Vip" ha parlato della sua rivalità con Antonella Elia all'interno della Casa: "Antonella mi ha perseguitata con insulti di ogni tipo", ha detto in collegamento via Skype dopo aver chiesto di mandare un filmato con tutte le critiche ricevute.

Elenoire Casalegno però non è sembrata essere d'accordo con la showgirl: "Non è facile vivere in quelle circostanze, ogni giorno, senza cellulare, senza radio, televisione e internet - ha detto - mi ricordo che la convivenza con te non è stata semplice". Il riferimento di Casalegno è all'esperienza che le due hanno avuto nella prima edizione del "Grande Fratello Vip", che poi ha rincarato la dose: "Non mi far dire quello che ho visto tre anni fa - ha detto Elenoire - non è il momento"