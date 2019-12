Sossio e Ursula del trono over presentano la figlia Bianca

Un'ospite d'eccezione nel salotto over di " Uomini e Donne ": la piccola Bianca di appena 40 giorni, frutto dell'amore di Ursula e Sossio. I due si sono innamorati all'interno del programma e sono tornati sul "luogo del delitto" in tre, per presentare la piccola a Maria De Filippi. "Ci ha cambiato la vita. Ancora oggi ci chiedono se qui è tutto vero. Penso che la risposta sia questa bambina", ha dichiarato il papà.

Sossio ha poi svelato che Ursula è una mamma perfetta: "All'epoca, non mi ero sbagliato. Solo lei poteva diventare la madre di mio figlio. Si vede che è una mamma esperta. Per lei è il quarto. Io non esisto più, esiste solo lei!". La donna è infatti già madre di tre figli maschi, mentre Sossio ha due figli (sempre maschi) avuti da una precedente relazione.

"I miei figli l'hanno presa benissimo, non sono per niente gelosi. Sanno che le attenzioni che do a lei le ho date anche a loro. E lo stesso vale per i figli di Sossio, soprattutto il grande se la coccola", ha dichiarato Ursula. "Il suo arrivo ci ha addolcito, litighiamo meno".

