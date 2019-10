Ursula Bennardo e Sossio Aruta annunciano sui social: "E' nata Bianca"

Fiocco rosa per Ursula Bennardo e Sossio Aruta, che su Instagram hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Bianca. Il neo papà ha condiviso la foto della sua mano con quella della piccola, la mamma ha scelto l'immagine delle sue dita unite a quelle del compagno, con il braccialetto dell'ospedale in primo piano. Per loro una pioggia di auguri social.