Sossio e Ursula tornano in studio: "Manca poco alla nascita di nostra figlia"

Ursula Bennardo e Sossio Aruta regalano un siparietto al pubblico del Trono Over di "Uomini e Donne". "Manca un mese e qualche giorno", annuncia Ursula mentre Sossio tira un sospiro di sollievo. "Meno male Maria, ha gli ormoni a palla. Litighiamo abbastanza, dicono che sia così durante lo stato di gravidanza - spiega -. Sono ingrassato, ho fatto di tutto per non farla sentire a disagio, ma sopportare le sue gelosie diventa faticoso".



L'ex cavaliere cita poi uno dei tanti litigi che ci sono stati e cosa l'abbia scatenato. Ursula commenta il fatto con una certa leggerezza: "Va tutto bene, ma lui come sempre, è un po' superficiale. Pecca in degli atteggiamenti che lui fa solo perché è estroverso, ma dall’altra parte viene frainteso". Per concludere, Sossio confessa di essere pronto per la piccola Bianca, che nascerà con parto cesareo.