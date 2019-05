A "Live non è la d'Urso" nuova emozionante sorpresa per Paola Caruso, che dopo essersi ritrovata con la madre biologica Imma, ha potuto riabbracciare dopo ben 5 mesi anche Wanda, quella adottiva.



Come spiegato nella trasmissione di Canale 5, la donna ha dovuto affrontare un viaggio particolarmente faticoso per le sue condizioni di salute, ma finalmente è riuscita a riabbracciare la showgirl e a confrontarsi per la prima volta con Imma.



L'incontro ha ovviamente suscitato grande emozione tra le protagoniste, che non sono riuscite a trattenere le lacrime per la bellissima sorpresa.