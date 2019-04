Imma è la madre biologica di Paola Caruso. Il risultato del test del Dna, svelato a "Live - Non è la d'Urso", è positivo. Grande emozione in studio anche per Barbara d'Urso che è scoppiata in lacrime insieme alle due donne che hanno finalmente scoperto di essere mamma e figlia.



Imma, originaria di Catanzaro, dopo una relazione con un giocatore di calcio, partorì nel giorno della nascita di Paola Caruso. Dopo il parto, però le fu detto che sua figlia non ce l'aveva fatta ed era morta subito dopo essere venuta al mondo. Questa, però, era una bugia. Mamma Imma non ha avuto dubbi quando ha visto la Caruso raccontare la sua storia in tv: la showgirl è sua figlia. Una sensazione che non è stata smentita dal test del DNA. "Lo sapevo, il cuore di una mamma non sbaglia mai", ha commentato a caldo Imma.