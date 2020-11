Sophie e Nino si baciano, ma lei dice: "È stato un bacio di consolazione"

Dopo aver confessato di non aver trovato la giusta intesa con i suoi corteggiatori, la tronista di "Uomini e Donne" Sophie Codegoni si è lasciata andare nell'esterna con il cavaliere Nino. Tra i due c'è stato anche un bacio, ma Sophie in studio ci ha tenuto a precisare che: "Si è trattato di un bacio di consolazione - spiega - ma non cambio quello che ho detto, che con nessuno di voi è scattata la scintilla".

Gli altri due corteggiatori, Alberto e Matteo, restano delusi da quanto visto in esterna, ma la tronista precisa che per lei tutti in questo momento hanno lo stesso valore e non sente particolari emozioni. A quel punto interviene, Gianni Sperti fa notare che tutti dopo le parole della Codegoni, restano seduti al loro posto forse in cerca di visibilità.