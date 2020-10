"Stai al tuo posto", Veronica si scaglia contro Gemma

Veronica scoppia in lacrime, non riesce a sopportare le interferenze di Gemma durante la conoscenza con Nicola. "Stai al tuo posto", senza mezzi termini la beneventana si scaglia contro la dama torinese e le chiede di rimanere fuori e di non intervenire sempre quando si parla di lei e Nicola durante le puntate di "Uomini e Donne".

Veronica ritiene di essere messa, spesso, in secondo piano anche se è lei adesso la donna di Nicola, e la storia tra il 26enne e la 71enne sia già da tempo accantonata. La dama è convinta che Gemma sia ancora interessata al Nicola, ma inizia a chiedersi se sia lo stesso anche per il suo cavaliere che, puntualmente, torna a parlare della dama torinese. Gemma, intanto, si sente chiamata in causa ancora una volta e pretende di intervenire nella discussione che alla fine monopolizza come sempre.