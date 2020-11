"Non riesco a emozionarmi come una 18enne", Sophie scoppia in lacrime

Sophie Codegoni non riesce a trattenere le lacrime a "Uomini e Donne". La giovane tronista vorrebbe innamorarsi, ma sembra essere bloccata e ciò la fa molto soffrire. "Non so cosa ho. Anche se voglio fare la 30enne io ho 18 anni e per qualche motivo non riesco ad avere delle emozioni che è giusto provare a questa età", piange Sophie mentre spiega cosa sta accadendo.

"Forse non è ancora capitato quello giusto, colui che sa prenderti nel modo giusto", prova a rassicurarla Maria De Filippi che invoglia la giovane tronista ad avere più fiducia nei suoi sentimenti e nel futuro. "Non avere fretta Sophie, prima o poi succede. È successo a tutti, succederà anche a te", conclude con tenerezza la conduttrice.