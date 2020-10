"Uomini e Donne", Tina contro Gemma: "Sei un'accattona, Maria io non ci sto oggi"

Nuovo scontro tra Tina e Gemma a "Uomini e Donne" . La dama torinese fa il suo ingresso in studio, pronta a raccontare nei dettagli il suo pranzo con Biagio, ma subito parte un battibecco sulle foto, pubblicato da un settimanale, che documentano l'amicizia tra Tina e Giorgio, un vecchio "pallino" di Gemma , ma è il pretesto per un nuovo scontro.

Da questo momento tra le due donne non c'è un attimo di tregua e in studio volano gli stracci e anche qualche insulto. Gemma vuole poter parlare senza essere interrotta e raccontare la giornata romantica, che ha vissuto con Biagio, ma Tina non la considera e urla: "Maria, io oggi proprio non ci sto! Lei è un'accattona".