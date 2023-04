Sonia Bruganelli smentisce la rottura con Paolo Bonolis: "Siamo una coppia forte"

"Stiamo insieme da più di 25 anni, lavoriamo insieme da tanti anni, siamo una coppia forte e ci vogliamo bene". Ospite a "Verissimo" assieme alla figlia Adele, Sonia Bruganelli smentisce le voci circolate nelle ultime settimane, che la volevano separata dal marito Paolo Bonolis.

"Le nostre cose le sappiamo solo io e lui, non abbiamo bisogno di comunicare nulla agli altri", spiega la produttrice e opinionista televisiva, sottolineando che al primo posto c'è comunque la serenità dei figli.

"Ci vedevi a me e Paolo entrare in studio mano nella mano a dire che ci lasciamo?", chiede poi ironicamente a Silvia Toffanin, aggiungendo di essere stata stupita dalla pubblicazione della notizia. "Mi sono chiesta il perché, visto che la comunicazione non veniva da noi".