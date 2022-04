Soleil Sorge vittima di una truffa milionaria, ma è uno scherzo de "Le Iene"

Dopo averla vista per mesi al "Grande Fratello Vip" nel triangolo amoroso tra

Alex Belli e Delia Duran

Soleil Sorge

Nicolò De Devitiis

è stata vittima della grande macchina degli scherzi de "Le Iene" su Italia 1. A organizzare il tutto,che grazie alla complicità degli amici dell'influencer e all'ingaggio di attori, è riuscito a far credere all'ex concorrente del "GF Vip" di essere vittima di una truffa da 5 milioni di euro con le criptovalute.

Quando la giurata de "La Pupa e il Secchione Show" pensava di aver acchiappato lo spietato truffatore di criptovalute, inconsapevole di essere lei la vittima dello scherzo organizzato da "Le Iene", chiarisce subito la sua posizione sui social scrivendo su Instagram: "Sono uscite delle notizie sul mio nome, dicono che io sia coinvolta in una truffa con le criptovalute, non so bene. Io non truffo nessuno". Proprio la redazione de "Le Iene" ha svelato lo scherzo, anche se

Soleil

ci è cascata in pieno arrivando perfino a rinchiudere in bagno il truffatore in attesa dell'arrivo dei carabinieri.