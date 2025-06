Skin è il nuovo Rock Ambassador di Virgin Radio

Il nome di Skin si aggiunge a quello delle più importanti rockstar del mondo che nel corso degli ultimi anni hanno confidato a Virgin Radio cosa rappresenta per loro la musica rock. Lo ha fatto per la prima volta, nel febbraio del 2018, Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters. Dopo di lui, Jared Leto, Noel Gallagher, Marky Ramone, Liam Gallagher, Iggy Pop, Billie Joe Armstrong, Billy Corgan, Alice Cooper, Slash, Machine Gun Kelly, Yungblud, Dave Gahan, Jon Bon Jovi, Lenny Kravitz, David Gilmour. Il Rock Ambassador è motivo di orgoglio per Virgin Radio, la radio dello style rock, che in virtù dell’autorevolezza acquisita nel mondo dell’industria musicale, italiana e internazionale, è riuscita a coinvolgere nel suo progetto artisti altrimenti difficilmente raggiungibili.