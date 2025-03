Rudi Bianchi è il nuovo direttore di Virgin Radio, l'emittente rock del Gruppo RadioMediaset. Con una laurea in Economia aziendale conseguita all'Università Bocconi di Milano e un Master in Multimedia Management, Communication and Media Studies, Bianchi ha formato il proprio profilo professionale nel Gruppo Mondadori, inizialmente come Advertising Product Manager per il magazine Panorama e in seguito come Product Manager dell’emittente radiofonica R101.