Dopo 35 anni i Simpson risolvono il grande mistero di Homer

La serie ha svelato che il padre di Homer, il nonno Abe, aveva negoziato un accordo per garantire a suo figlio (allora bambino) un impiego permanente nello stabilimento. I flashback mostrano Abe Simpson ai tempi in cui lavorava come investigatore privato insieme a un partner di nome Billy O'Donnell. Lo studio Simpson-O'Donnell aveva avuto l'incarico di indagare su Burns dalla sua fidanzata dell'epoca, Agnes Skinner. Quando O'Donnell scompare misteriosamente, nonno Simpson va a chiedere spiegazioni al miliardario. Durante il colloquio Burns afferma di avergli consegnato un "biglietto di sola andata per il paradiso". Abe decide quindi di accordarsi con Burns: la fine delle indagini in cambio di un posto di lavoro sicuro per il figlio. L'episodio fa inoltre luce anche sulla sorte di O'Donnell che, al contrario di quanto fa intuire Burns inizalmente, non è morto ma si è lasciato corrompere.