Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
DAL 15 OTTOBRE

"This Is Me" riparte con Laura Pausini, Christian De Sica e Zlatan Ibrahimovic

Mercoledì 15 ottobre primo appuntamento con lo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanini

09 Ott 2025 - 16:19
© Instagram

© Instagram

Da mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna Silvia Toffanin con la seconda edizione di "This is me". Tre serate-evento dedicate a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport: Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini e Christian De Sica.

Il racconto di un sogno che è diventato realtà, le emozioni di una carriera e di una vita, straordinarie. "This is me", prodotto per Mediaset da Fascino pgt, ripercorrerà le storie dei tre protagonisti tra ricordi e grandi emozioni, per celebrare il talento che può cambiare la vita.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Ti potrebbe interessare

this is me
silvia toffanin

Sullo stesso tema