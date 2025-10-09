"This Is Me" riparte con Laura Pausini, Christian De Sica e Zlatan Ibrahimovic

Mercoledì 15 ottobre primo appuntamento con lo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanini
Da mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna Silvia Toffanin con la seconda edizione di "This is me". Tre serate-evento dedicate a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport: Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini e Christian De Sica.
Il racconto di un sogno che è diventato realtà, le emozioni di una carriera e di una vita, straordinarie. "This is me", prodotto per Mediaset da Fascino pgt, ripercorrerà le storie dei tre protagonisti tra ricordi e grandi emozioni, per celebrare il talento che può cambiare la vita.
© Ufficio stampa