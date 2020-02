Sharon Osbourne è diventata... bianca

Ha seguito le orme di Jane Fonda trasformando i suoi iconici capelli rossi in "100% bianchi" ed è diventata... una persona nuova.

Sharon Osbourne, 67 anni, ex giudice di The America's Got Talent e moglie di Ozzy Osbourne, si è affidata alle mani esperte di uno dei più famosi hair stylist americani, esperto proprio in colorazioni, Jack Martin: "Sharon si colorava i capelli ogni settimana di un rosso vibrante, avrebbe voluto fare questo cambiamento da tempo, ma ogni volta che ci provava finiva in disastro...", scrive Martin, che con orgoglio mostra sui social l'ottimo risultato del suo lavoro.