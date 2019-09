Sharon Osbourne, debutta in tv con il quarto lifting: "Il chirurgo mi ha tirato tutto su..."

Sharon Osbourne, 66 anni è .. "lifting addicted". La sua dipendenza da chirurgia plastica l'ha portata 5 settimane fa al suo 4 intervento per "risollevare tutto e sembrare più rinfrescata", come ha spiegato lei stessa al suo debutto, con il nuovo volto, durante la decima edizione dello show "The Talk". "Mi sono fatta ritoccare il collo e le guance...il mio chirurgo mi ha tirato praticamente tutto fissando un elastico per tenere tutto su..."