"La mia priorità in questo momento è mia madre", ha detto l'attrice durante un episodio del suo podcast "Let's Be Clear". L'ex Brenda di "Beverly Hills 90210" ha spiegato di volersi sbarazzarsi dei mobili e ripulire i magazzini che ha per rendere una "transizione più facile" per sua madre, Rosa, quando morirà. "So che sarà dura per lei se morirò prima di lei", spiegando: "Poiché sarà molto difficile per lei, voglio che le altre cose siano molto più facili. Non voglio che abbia un sacco di cose da affrontare. Non voglio che abbia quattro magazzini pieni di mobili".

Tgcom24

Le nuove priorità di Shannen Doherty Shannen Doherty ha spiegato questa sua decisione: "È come se stessi rinunciando a qualcosa che era molto speciale e importante per te", ha spiegato. “Ma sai che è la cosa giusta da fare e che ti darà un senso di pace e di calma. Perché stai aiutando le persone che lasci alle spalle ad avere una transizione più pulita e più semplice". "A me non piace e agli altri non piace, e ne ho davvero bisogno?" Devo avere tre tavoli da pranzo?" ha detto a proposito degli oggetti di cui si vuole liberare. "La risposta è no, nessuno di noi ha davvero bisogno di tutte le cose che ha, e tutti noi potremmo ridimensionarci un po' e non diventare un accumulatore, cosa che stavo facendo con tutti i miei mobili".

Shannen Doherty vuole portare in vacanza la madre La star di "Streghe" ha detto che ha intenzione di vendere alcuni oggetti per raccogliere fondi per viaggiare con sua madre. "È solo roba", ha detto Doherty. "Non ne ho bisogno, non mi dà molta gioia, ma ciò che mi dà molta gioia è portare mia madre nei posti in cui ha sempre desiderato andare. "Posso costruire ricordi diversi, posso costruire ricordi con le persone che amo". L'attrice ha spiegato poi detto che le vacanze che sta pianificando, finanziate dalla vendita dei suddetti beni, non taglieranno i soldi che ha intenzione di lasciare i suoi cari. "Non sto attingendo al denaro che ho nel mio patrimonio per garantire che tutti nella mia vita si prendano cura di me", ha detto.

L'attrice e la lotta al cancro Shannen Doherty, che negli ultimi mesi ha confessato di star preparando il suo funerale, ha recentemente parlato del cancro al seno e della nuova terapia farmacologica che "sta funzionando". "Ci sono segnali positivi, è un miracolo" ha detto nel suo podcast.