Shannen Doherty: "Le mie amiche più care mi aiutano nella mia battaglia contro il cancro"

"Dopo un anno di trattamenti contro il cancro e di altro stress, ci sono ricaduta", così ha scritto Shannen Doherty, 48 anni, in un lungo sfogo social in cui aggiorna i fan sulla sua battaglia contro la malattia. Poche settimane fa l'attrice, indimenticabile Brenda Walsh di "Beverly Hills 90210", ,aveva annunciato che il tumore al seno, da cui combatte dal 2015, era tornato e adesso scrive: “Mi prendo cura di me e abbraccio ogni giorno. Non è sempre facile. Ho giorni in cui sono depressa o semplicemente pigra. Ma vado avanti grazie all'aiuto delle mie amiche".