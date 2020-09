Sgarbi racconta il suo flirt con Franceska Pepe: "Una bellissima storia di 7 ore"

Vittorio Sgarbi conferma la storia avuta con Franceska Pepe. Il critico d'arte, a "Live - Non è la d'Urso", ha parlato della sua breve relazione con l'attuale concorrente del "Grande Fratello Vip": "Fu libera nell'amarmi - inizia il racconto Sgarbi - ci siamo conosciuti a una mostra. Io l'ho vista, era bellissima, e mi si è avvicinata. Abbiamo iniziato a parlare, ci siamo conosciuti, e siamo stati insieme per 7 ore, fino alle sei del mattino, Lei mi disse di non voler venire a dormire da me".

Una storia breve ma intensa ma che la modella voleva inizialmente tenere nascosta: "C'era un giornalista e sul momento creò la nostra storia dal nulla, mi chiese se eravamo fidanzati e io dissi di sì. Così scrisse un articolo sul nostro flirt. Lei poi mi chiese di far rimuovere quell'articolo che parlava di noi, ma alla fine le è servito per entrare al 'Grande Fratello'.",