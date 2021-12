Sfida di ballo a "Uomini e Donne", Tina e Gemma si scatenano in pista: ma la vincitrice è solo una...

Su suggerimento di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gemma Galgani si sfidano a "Uomini e Donne" in una divertente gara di ballo. Le due antagoniste del trono over non si tirano indietro quando la conduttrice del dating show propone loro la sfida e si scatenano entrambe davanti al parterre di dame e cavalieri. Se la dama torinese sfoggia pose sensuali, l'opinionista del programma pomeridiano di Canale 5 si scatena in una danza più energica coinvolgendo tutto lo studio.

Sarà stato per questo motivo che Tina, votata da quasi tutto il pubblico, ha vinto la sfida stracciando così la sua nemica storica.

La puntata del programma andata in onda il 22 dicembre è l'ultima prima della pausa prevista per le feste di Natale. Con l'anno nuovo scopriremo come si sarà evoluta la frequentazione tra Gemma, Leonardo e il nuovo cavaliere Stefano. Sapremo come prosegue il trono di Matteo e, finalmente, scopriremo quale sarà la scelta della tronista Roberta.