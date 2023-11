Serpil Tamur sul suo personaggio in "Terra amara": "Ho capito subito di essere la nonnina Azize"

L’attrice turca racconta a "Verissimo" come si è preparata per il ruolo della donna, affetta da demenza senile

"Quando mi è arrivato il copione, ho subito capito che avrei dovuto accettare". Ospite a "Verissimo", Serpil Tamur parla del ruolo che interpreta in "Terra amara": la nonnina Azize, affetta da demenza senile.

"In quel periodo insegnavo recitazione, così sono andata dal rettore dell'università per chiedere il congedo: non potevo perdere quest'opportunità", spiega l'attrice turca, sottolineando di essersi spesso emozionata sul set.

"Chi guarda la serie può percepire il mio trasporto, immaginare quanto sia stato coinvolgente per me", sottolinea la protagonista della soap opera dei record, aggiungendo di essersi recata in diversi centri specifici per prepararsi al meglio. "Colgo l'occasione per ringraziarli tutti. Mi hanno accolto con grande affetto".