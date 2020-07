Serena Enardu svela: "Stanotte non ho dormito, è venuto da me Pago per un caffè"

Leggi anche>

Pago e Serena svelano i motivi dell'addio: "E' successo qualcosa di troppo grave"

Serena: "Con Pago ci siamo fatti una bellissima chiacchierata" - Dopo aver lasciato i follower con il fiato sospeso per un po', la Enardu ha pubblicato un'altra storia in cui ha raccontato cosa si sono detti davanti al caffè. "Ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con dei toni molto soft. Non è successo niente. Ci siamo scambiati alcune opinioni dopo che è passato un po' di tempo, con la testa un pochino più lucida. Anche se non è sembrato, siamo due persone abbastanza civili".

Il misterioso messaggio di Pago - Pago per ora non ha ancora dato spiegazioni ai suoi follower, ma qualche giorno fa ha pubblicato un post su Instagram in cui lo si vede al volante e un messaggio che potrebbe essere rivolto proprio a Serena. "A un vagabondo come me nessuno può dire cosa deve fare, figuriamoci dove deve andare. E' il mio di viaggio , quello della mia vita e sono solo io quello che può guidare.... quindi cintura allacciata perché tra poco si riparte". Il cantante, d'altra parte, non ha mai escluso un riavvicinamento con la sua ex. Torneranno a essere i protagonisti del gossip di mezza estate?

