"Senza trucco", storie di "ordinaria indipendenza" di donne vere

Dal 22 gennaio, per sei mercoledì, in seconda serata, arriva su La5 “Senza trucco - Storie di ordinaria indipendenza”. Scritto da Monica Onore, a cura di Annamaria Fontanella, il programma-verità racconta donne reali, determinate a lavorare perché è così che hanno deciso di vivere. Donne che si dividono acrobaticamente tra professione, famiglia, amori, amicizie e interessi personali. A volte riescono a far tutto, a volte no. Ma non si fermano.