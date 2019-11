Su La5 torna "Aiuto! Arrivano gli ospiti" con Andrea Castrignano e lo chef Roberto Di Pinto

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, l’interior designer Andrea Castrignano torna in seconda serata su La5 con “ Aiuto! Arrivano gli ospiti… ”, per scoprire come realizzare l’accoglienza perfetta. Sotto osservazione non solo l’arredo e della mise en place, ma anche la buona cucina. Lo chef Roberto Di Pinto assisterà i padroni di casa nella preparazione di squisite ricette, capaci di conquistare i palati più raffinati.

In ciascuna delle puntate questi due tutor d’eccezione correranno in aiuto dei committenti alle prese con l’organizzazione di un pranzo o di una cena importanti per assisterli nel risolvere brillantemente la prova e stupire i loro ospiti con un ricevimento a cinque stelle.

Come sempre ogni puntata racconterà il dietro le quinte di un’occasione particolare e di come Andrea e Roberto, incaricati di una missione speciale, riusciranno a gestire perfettamente ogni situazione.

Andrea Castrignano trasformerà stanze senza personalità in ambienti eleganti e accoglienti, grazie a dettagli unici e originali, in linea con le ultime tendenze del design. Per farlo si affiderà alla realtà virtuale: grazie a uno speciale visore, infatti, i clienti si troveranno immersi nel progetto pensato per loro potendo così scegliere fra arredi e suppellettili con pochi e semplici tocchi.

In cucina, Roberto Di Pinto guiderà passo dopo passo i protagonisti di ogni puntata svelando loro segreti e trucchi del mestiere per stupire e conquistare i commensali con piatti semplici, ma gustosi e

di grande effetto.

