"Amici 19", dietro le quinte con Maria De Filippi

"Maria è sempre presente e capisce subito cosa funziona e cosa va cambiato", raccontano. "Bisogna fare la differenza ed essere attenti, diretti e precisi nelle parole - dice il veterano Zerbi. "Maria è la nostra vera, grande 'differenza'. Perché il focus lo sposta direttamente sui ragazzi. Per lei vengono prima i talenti, poi la trasmissione".



La professoressa di ballo Alessandra Celentano spiega: "Io con i ragazzi sarò sempre inflessibile, rigorosa e severa. Questo lo avete capito. L’essenza di Amici per noi professori è Maria. Senza di lei non esisterebbe la trasmissione. Il suo modo di lavorare è totalizzante. Anche quando non c’è, lei c’è. Dote difficile da spiegare, ma veritiera. Non le sfugge nulla ed è attenta e sempre preparata da diciannove anni. Io la chiamo il grande 'Capo'. Perché con gli occhi dirige il traffico tra ballo e musica".



Interviene Veronica Peparini: "Amici è la possibilità di volare. È una porta aperta che anni fa non esisteva soprattutto per chi fa ballo. Una porta, però, da aprire bene, con rispetto".



