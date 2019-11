Amici 19, Skioffi dimentica le polemiche e ottiene il banco nella scuola 

Seconda puntata per " Amici 19 ", il talent di Maria De Filippi . Dopo le polemiche della settimana Skioffi viene ammesso nella scuola, mentre per la danza si decide di far entrare sia Valentin che Javier: la classe è completa. Le due caposquadra sono Nyv e Gaia . Nella prima sfida a squadre vince 3-2 la compagine di Nyv.

Si riprende da dove era finita la prima puntata, ovvero dalla composizione della classe, per la quale mancano ancora due banchi. Si parte dal caso Skioffi. Il rapper si è presentato nella scuola con un progetto musicale che è stato apprezzato dai professori, ma è emerso il suo passato, fatto di canzoni dal contenuto spesso misogino e di esaltazione della violenza sulle donne. Per questo il suo caso è stato sottoposto al giudizio di una commissione ad hoc, incaricata di decidere sulla possibilità di candidarlo o meno all'ammissione. E la commissione decide di farlo passare. Skioffi si sottopone così alla sfida per ottenere il banco. Lui e Gabriele si affrontano interpretando "Sento il cuore a mille" dei Thegiornalisti. La decisione tocca ai professori che, all'unanimità, decidono per la vittoria di Skioffi.

C'è adesso un altro banco da assegnare, quello di danza, per cui era stato sospeso il giudizio su Valentin. Il ragazzo dovrà sfidare Javier. E' Valentin a iniziare, con un paso doble sulle note di "We Will Rock You" dei Queen. Tocca quindi a Javier, che si esibisce invece da solo mettendo in mostra tutta la sua impostazione classica. Seconda prova, passo a due per Valentin, su "I maschi" di Gianna Nannini, mentre Javier presenta un coreografia di danza contemporanea. Valentin chiede poi di potersi esibire nel suo cavallo di battaglia: Alessandra Celentano non è molto d'accordo ma alla fine la De Filippi acconsente. Per Javier c'è invece una prova di improvvisazione: dovrà riuscire, con l'emozione, a dar vita a una bottiglietta d'acqua.

Prima della decisione dei professori entra Natalia Titova. Lei difende a spada tratta Valentin ma soprattutto dice che a suo parere il problema non è il ragazzo ma un pregiudizio nei confronti della danza latinoamericana. Il riferimento è ovviamente alla Celentano che risponde dicendo che non è un problema di stile di danza ma di qualità di ballerino. Per lei Javier è una spanna sopra tutti gli altri. A quel punto è Timor che reagisce accusandola di ragionare "come una coreografa e non come una maestra". La polemica si infiamma. Alla fine viene accettata la proposta di Timor di fare entrare entrambi i ragazzi e rinviare la decisione tra qualche settimana.

LA FORMAZIONE DELLE SQUADRE Maria invita tutti i ragazzi a lasciare i banchi e a mettersi al centro dello studio schierati. Il loro compito è quello di votare il caposquadra. La più votata è Gaia. Secondo giro di votazioni per scegliere il caposquadra della squadra opposta: vince Nyv. Le due ragazze devono ora scegliere i componenti delle squadre. Nyv sceglie Federico, Devil A, Giulia, Michelangelo, Sofia, Valentin, Francesco e Alioscia, Gaia invece Skioffi, Martina, Jacopo, Inico, Giorgia, Javier, Michelangelo e Talisa,

LA PRIMA SFIDA A SQUADRE I primi due ad affrontarsi sono Jacopo e Giulia e tutti e tre i professori votano Jacopo dando il primo punto alla squadra di Gaia. Tocca quindi a Martina che sfida Nyv: vittoria netta per la capitana. Si passa quindi al ballo. Nyv schiera Sofia, mentre Gaia sceglie Giorgia. Sfida combattuta, ce il voto decisivo della Celentano assegna a Sofia. Dopo Marco Bocci, che presenta il suo primo film da regista, "A Tor Bellamonaca non piove mai", si prosegue con una sfida di canto. Devil A contro Skioffi. Vittoria di quest'ultimo che porta la situazione in parità. La sfida decisiva è così quella di ballo tra Giorgia e Valentin. Vince Valentin che regala così il punto della vittoria alla squadra di Nyv.