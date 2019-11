"Amici 19" ha preso il via: quasi completa la nuova classe della scuola

"Amici 19": le foto della prima puntata e dei primi ammessi Instagram 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo una prima introduzione, con un videomessaggio della De Filippi ai ragazzi, entrano in studio i banchi: diciassette banchi ancora senza nomi, che dovranno trovare un proprietario. Maria spiega che su alcuni dei ragazzi che si sono sottoposti alle prove i professori hanno già le idee chiare e non hanno bisogno ulteriori esibizioni. Per altri invece ci saranno esibizioni singole, sfide e quant'altro possa aiutare a decidere.

Vengono presentati i professori di ballo. A partire da Alessandra Celentano. per arrivare a Veronica Peparini e Timor Steffens. Tocca quindi ai professori di canto: Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli. Tutto è pronto per cominciare. Non vengono ammessi Elios, Sueth, Giorgia, Matteo Valerio, Carlotta, Eleonora mentre Alioscia Grossi ottiene direttamente il banco. Si devono invece esibire Nyv, Gaia e Virginia, che interpretano "Mi sono innamorato di te", di Luigi Tenco. Virginia viene eliminata e rimangono Nyv e Gaia. Le due ragazze si affrontano misurandosi su brani molto diversi per genere e atmosfera. Prove che convincono i professori visto che entrambe le ragazze vengono ammesse nella scuola.

Si passa al ballo con una corale hip hop: devono esibirsi Vincenzo, Talisa, Gaia, Marco, John e Federico. A Talisa viene data subito la maglia. John, Marco e Gaia invece non vengono ammessi. Rimangono Vincenzo e Federico, per i quali è prevista una battle. Ha la meglio Federico che può accomodarsi al suo banco.

Nuova sfida di canto tra Anna e Jacopo, e il banco va al ragazzo. Nuova sfida di ballo e Giorgia conquista il posto nella scuola. Dopo una serie di ragazzi a cui la De Filippi annuncia l'esclusione tocca a DevilA, che invece deve esibirsi nel canto e ottiene il posto nella scuola. Per il ballo c'è un giudizio sospeso: è quello che riguarda Valentin. Il ragazzo è sicuramente di livello ma la Celentano dice di aver selezionato un ballerino straniero di altissimo livello, sia nel classico che nel moderno. Oggi non è qui ma arriverà settimana prossima e quindi prima di decidere vuole vedere un confronto tra i due ballerini.

Nuova sfida di canto, tra Patrick e Francesco e a ottenere il posto è il secondo. Si prosegue quindi con il ballo. Ilaria deve esibirsi perché i professori possano prendere una decisione definitiva sul suo ingresso o meno. E per lei niente da fare. Si esibisce quindi Giulia, che interpreta due canzoni che mettono in mostra due anime distinte della sua sensibilità musicale: una hip hop, l'altra più classicamente melodica. Un eclettismo che le permette di ottenere il banco. L'esibizione a confronto tra Sofia e Mattia in un passo a quattro deve stabilire il prossimo ingresso per il ballo: vince la ragazza. Entra anche Martina, per il canto, dopo una toccante esibizione al pianoforte. C'è tempo per gli ultimi ingressi, che sono quelli dei cantanti Stefano, Michelangelo, Inico. Mentre anche per Skioffi e Gabriele il giudizio viene sospeso.

TI POTREBBE INTERESSARE: