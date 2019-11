Vittoria Puccini a caccia di verità ne "Il Processo": "E' il primo legal thriller italiano, vi terremo con il fiato sospeso"

Vittoria Puccini ha sempre respirato aria di legge in casa, con un nonno avvocato e un papà professore di diritto costituzionale. Ne "Il processo" (in prima serata su Canale 5 dal 29 novembre) la vedremo nei panni della pm Elena Guerra, decisa a a fare luce sull'omicidio della 17enne Angelica. "E' il primo legal thriller italiano, pieno di colpi di scena e capovolgimenti. L'assassino? Si scopre solo nell'ultimissima scena", ha raccontato a Tgcom24 .

A dare il via alla vicenda l’omicidio brutale di Angelica, una diciassettenne coinvolta in affari più grandi di lei. Attorno ruotano la PM Elena Guerra (Vittoria Puccini), che scopre di essere indissolubilmente legata alla vittima, l'avvocato della difesa Ruggero Barone (Francesco Scianna) e la principale sospettata Linda Monaco (Camilla Filippi), che si proclama innocente. Per tutti loro, in maniera diversa, si tratta del processo della vita e dall'esito dipenderanno le loro esistenze future.

Come ti sei preparata per il ruolo di Elena?

Elena è un magistrato, così sono andata a parlare con diversi pm dell'antimafia per capire com'è il loro lavoro, per dare credibilità alle scene che si sviluppavano nell'aula di tribunale.

Infatti gran parte delle scene sono girate in tribunale, tra arringhe e dibattiti molto serrati...

Sono state molto faticose in primo luogo a livello di memoria, con pagine e pagine di interrogatori. E' stato impegnativo anche perché bisognava usare una terminologia specifica e tecnica. E poi a livello fisico, dopo tante ore chiusi dentro quest'aula ci mancava un po' l'aria... avevamo tutti il cervello che fumava!

Una sfida impegnativa...

Sì, non avevo mai fatto un lavoro così importante a livello di memoria sul personaggio. Ma è stato bello, le scene hanno un ritmo serrato tra interrogatori, arringhe e capovolgimenti improvvisi.

Hai diviso il set con il tuo "rivale" Francesco Scianna, che nella serie interpreta l'avvocato della difesa

Ci siamo trovati bene, Siamo entrambi molto meticolosi nel nostro approccio al lavoro, ci piace arrivare preparati sul set. Era un piacere vederlo muoversi e arringare sul set, anche se mi scoccia dirlo perché è il mio avversario (ride). Quando era il suo turno me lo sono goduta anche da spettatrice...

Tutto parte dall'omicidio di una ragazza di 17 anni, legata in maniere misteriosa a Elena

In questo caso il personaggio di Elena viaggia su un doppio binario. Da un lato scopre di essere legata intimamente alla vittima. Dall'altro si sente in dovere verso i genitori adottivi di Angelica. Vuole rendere loro giustizia, scoprendo chi si nasconde dietro questo brutale omicidio.

"Il processo" è un prodotto televisivo innovativo, dal respiro internazionale. Com'è cambiata la fiction italiana in questi anni?

I nostri gusti si sono avvicinati ad un tipo diverso di estetica, di ritmo e di narrazione grazie anche alla disponibilità di serie tv da tutto il mondo. "Il processo" è il primo legal thriller italiano e in questo senso è senza dubbio innovativo, ma se pensiamo alla cronaca i processi reali hanno sempre appassionato milioni di italiani. E' una tematica a cui il pubblico è abituato.

Come nei miglior gialli, il colpevole si scopre solo alla fine.,,

Fino all'ultimissima scena non sveliamo chi è l'assassino. Le due verità, quella dell'accusa e della difesa, si intrecciano l'un l'altra per tutte le puntate. Ci sono continui capovolgimenti e colpi di scena, il punto di vista si sposta in continuazione. A volte lo spettatore starà con Elena e a volte penserà che si sia fatta condizionare dal rapporto che ha con la vittima.

Sei riuscita a mantenere il segreto con tutti?

Non lo sa nessuno, nemmeno mia figlia nonostante mi dia il tormento. Lo dovete vedere tutto fino all'ultima scena per scoprirlo!

TI POTREBBE INTERESSARE: