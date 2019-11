Vittoria Puccini racconta la nuova fiction “Il processo”: “Famiglia di mio padre è fatta di uomini di legge”

Vittoria Puccini protagonista della nuova fiction, in onda su Canale 5, “Il Processo”. Nella nuova serie tv italiana l’attrice interpreterà il pubblico ministero Elena Guerra: “Dalla parte di mio padre c’è una tradizione di uomini di legge. Mi ero iscritta a giurisprudenza”,spiega Puccini in un’intervista a “Verissimo”. La serie, racconta, è un modo per proseguire quel sogno mai iniziato davvero: “La legge mi ha sempre affascinata, avrei voluto fare carriera universitaria, avrei voluto essere docente di filosofia del Diritto, mia madre era insegnante. Poi in realtà non ho dato mai nemmeno un esame, sono finita in Puglia a fare il primo film”, spiega, riferendosi a “Tutto l’amore che c’è”.

A “Verissimo” in anteprima alcune immagini tratte dalla serie. “Elena Guerra è un pm, una donna dedita al suo lavoro. La storia inizia con lei che sta per prendere un’aspettativa perché il marito le dà un aut-aut – spiega l’attrice in studio – Ma mentre sta per lasciare le capita tra le mani la storia di una ragazzina brutalmente uccisa”. Così, decide di non mollare, continuare le indagini e iniziare il processo, che diventerà “il processo della sua vita”. La prima puntata andrà in onda venerdì 29 novembre in prima serata su Canale 5.