"New Amsterdam", la nuova stagione del medical drama arriva su Canale 5

Prende il via, da martedì 14 gennaio , in prima serata su Canale 5 , la prima visione assoluta della seconda stagione di “New Amsterdam” , il medical drama targato NBC rinnovato per altre tre stagioni. Il protagonista è il tormentato medico-paziente Max Goodwin, interpretato dal fascinoso Ryan Eggold. Dopo il drammatico incidente in cui è rimasto coinvolto alla fine della prima stagione. Max torna a dirigere l’ospedale pubblico newyorkese.

Il direttore sanitario deve fare i conti con i propri problemi di salute: tutti, infatti, si chiedono quanto potrà ancora reggere l’ingombrante carico. "Come posso aiutare?", non è solo l’approccio al paziente di Goodwin. È la sua ragione di vita. Aiutare il prossimo, per il medico che tutti vorremmo trovare in ospedale, è ciò che gli dà e gli darà sempre la speranza e la forza necessaria ad affrontare le situazioni più disperate.

STORIE ISPIRATE A VICENDE REALI - Le storie di “New Amsterdam” sono ispirate a vicende reali e sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America, e al volume "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital", scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore. Nel cast, oltre ad Eggold, Janet Montgomery (Black Mirror) e Freema Agyeman (Sense8).

SERIE-DENUNCIA SULLA SANITA' PUBBLICA AMERICANA - “New Amsterdam” rinnova la sua peculiarità quale serie di denuncia, dove i medici tentano, con gli scarsi mezzi messi a loro disposizione dalla Obama Care, di cambiare il sistema ospedaliero americano. Medici, paramedici, personale amministrativo, nessuno bada ad un tornaconto personale, alla carriera: la loro missione è fornire il miglior aiuto possibile ai cittadini di New York. La critica internazionale ha elogiato la stagione di debutto, definendo l’approccio del protagonista "audace e anticonformista".

POTREBBE INTERESSARTI: