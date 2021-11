Sentirsi Carrie per una notte: a New York in affitto l'appartamento di "Sex & the City"

"Sex and the City", l'appartamento di Carrie Bradshaw è su Airbnb IPA 1 di 18 IPA 2 di 18 IPA 3 di 18 IPA 4 di 18 IPA 5 di 18 IPA 6 di 18 IPA 7 di 18 IPA 8 di 18 IPA 9 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 IPA 15 di 18 IPA 16 di 18 IPA 17 di 18 IPA 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le fan di "Sex and the City" hanno sempre desiderato essere Carrie Bradshaw e vivere nel suo appartamento nell'Upper East Side a New York. E ora questo sogno diventa realtà: due coppie di fortunati ospiti avranno la possibilità di viverci una notte. Per celebrare l’imminente uscita del revival della serie, "And Just Like That…" infatti è stato accuratamente ricreato per l’occasione l'appartamento (con tutti gli oggetti, abiti e mobili della protagonista indiscussa dello show) e messo in affitto su Airbnb.