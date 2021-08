Carrie e Mr. Big di nuovo insieme: Sarah Jessica Parker e Chris Noth sul set del revival di "Sex and the City"

Carrie e Mr. Big di nuovo insieme: eccoli sul set del revival di "Sex and the City" IPA 1 di 22 IPA 2 di 22 IPA 3 di 22 IPA 4 di 22 IPA 5 di 22 IPA 6 di 22 IPA 7 di 22 IPA 8 di 22 IPA 9 di 22 IPA 10 di 22 IPA 11 di 22 IPA 12 di 22 IPA 13 di 22 IPA 14 di 22 IPA 15 di 22 IPA 16 di 22 IPA 17 di 22 IPA 18 di 22 IPA 19 di 22 IPA 20 di 22 IPA 21 di 22 IPA 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Carrie Bradshaw e il suo Mr. Big tornano a fare sognare i fan di "Sex and the City". Sono iniziate infatti le riprese di "And Just Like That...", revival in dieci puntate della serie cult, che vedono ancora protagonisti entrambi i personaggi. Come testimoniano alcuni scatti, Sarah Jessica Parker e Chris Noth si sono ritrovati sul set. Cosa accadrà tra i due, dopo che la loro storia d'amore è stata al centro di tutte e sei le stagioni, film inclusi?