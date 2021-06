"Sex and the city", al via il revival: la prima foto della reunion

Ventitre anni dopo il primo episodio, un nuovo capitolo si aggiunge alle vicende di Carrie Bradshaw e al suo gruppo di amiche scatenate. Il lavori del revival di "Sex and the city" sono ufficialmente iniziati e Sarah Jessica Parker ha voluto celebrare il momento condividendo sui social uno scatto insieme alle colleghe Kristin Davis e Cynthia Nixon .

"Di nuovo insieme", ha scritto la Parker commentando la foto in cui abbraccia sorridente la Davis e la Nixon durante la prima lettura del copione. Lo scatto è subito stato ricondiviso dalle altre due, scatenando il delirio tra i follower. All'appello manca la quarta del gruppo, Kim Cattrall, che ha preferito non tornare a vestire i panni di Samantha.

Tra defezioni e conferme, il cast è già delineato. Oltre a Carrie, Miranda e Charlotte torneranno anche l'affascinante Mr Big (Chris Noth), Adrian Shaw (John Corbett), Steve Brady (David Eigenberg), Harry Goldenblatt (Evan Handler), Stanford Blatch (Willie Garson) e Anthony Marentino (Mario Cantone).



Il nuovo episodio di "Sex and the city" si intitolerà "And Just Like That". Le riprese dei dieci nuovi episodi di mezz'ora ciascuno, scritti da una "writer's room" composta esclusivamente da donne, dovrebbero cominciare a New York quest'estate.

"Sex and the City" ritorna... con qualche defezione Carrie e Big in "Sex and the City" da-video 1 di 23 agenzia 2 di 23 agenzia 3 di 23 ufficio-stampa 4 di 23 23 - Kristin Davis (Charlotte) ha dichiarato che sua nonna non ha mai voluto capire la serie, quindi non le ha mai detto né il titolo né di cosa parlasse il telefilm ufficio-stampa 5 di 23 -afp 6 di 23 22 - Cynthia Nixon non ha i buchi alle orecchie e nella serie indossa orecchini a clip ufficio-stampa 7 di 23 19 - Anche dopo la fine delle riprese, Kim Cattrall continuava ad indossare tacchi alti per sentirsi più vicina a Samantha ufficio-stampa 8 di 23 16 - Si è spesso speculato sulla rivalità tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall. In realtà le due hanno ammesso pubblicamente di essere ottime amiche ufficio-stampa 9 di 23 Da video 10 di 23 da-video 11 di 23 13 - Ogni outfit era curato nei minimi dettagli per una buona ragione. Erano molto attenti a non lasciare che un abito sminuisse un momento importante agenzia 12 di 23 8 - Nel 2012 l'appartamento newyorkese in cui "viveva" Carrie Bradshaw è stato venduto per 9,65 milioni di dollari agenzia 13 di 23 agenzia 14 di 23 da-video 15 di 23 agenzia 16 di 23 25 - L'ultimo episodio andò in onda di domenica, ma le riprese terminarono solo il mercoledì precedente ufficio-stampa 17 di 23 20 - Nella scena in cui il gatto di Miranda gioca con il cordone ombelicale di Brady, in realtà si tratta di una stringa di carne di manzo ufficio-stampa 18 di 23 agenzia 19 di 23 9 - Prima di "Sex and the City", Darren Star è stato autore e produttore di "Beverly Hills - 90210" e "Melrose Place" ufficio-stampa 20 di 23 11 - A parte la madre di Miranda e una breve apparizione del fratello di Charlotte, le ragazze raramente menzionano le famiglie. Questo perché non volevano che le rispettive storie familiari fossero un elemento del telefilm agenzia 21 di 23 10 - Nella scena in cui Trey e Charlotte si fidanzano da Tiffany, il negozio non voleva che la troupe entrasse per questioni di sicurezza. Per questa ragione fu creata una finta vetrina di Tiffany, ma il negozio mandò comunque un dipendente per 'approvarla' prima del ciak agenzia 22 di 23 3 - L'indirizzo di Carrie 245 East 73rd St non esiste davvero agenzia 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

