Via alle riprese del revival di "Sex and the City": ecco le prime foto dal set

Si è alzato il sipario su "And Just Like That..." , serie revival in dieci puntate di "Sex and the city" che vede Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon tornare a ricoprire i ruoli di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes a 23 anni dal primo episodio. Mentre sono iniziati i ciak, qualche scatto sul set della nuova serie ha svelato l'aspetto e l'abbigliamento delle tre ex ragazze single dell’Upper East Side di New York...

Ritroviamo quindi le storiche amiche protagoniste della serie cult andata in onda dal 1998 al 2004 (oltre ai due film del franchise). Come sappiamo il revival è ambientata nella New York di oggi, pandemia compresa. Al centro della storia ci sono le tre amiche mentre affrontano il passaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia nei loro cinquant'anni.

Oltre alle tre protagoniste torna anche Chris Noth con il suo Mr. Big, oltre a David Eigenberg, Evan Handler, Mario Cantone e Willie Garson che riprendono rispettivamente i ruoli del marito di Miranda Steve Brady, di quello di Charlotte Harry Goldenblatt, e del migliore amico di Charlotte Anthony Marentino e dell'amico di Carrie Stanford Blatch.

ANNUNCIATE TRE NEW ENTRY - Fino a poco tempo fa l'unica new entry annunciata era stata Sara Ramirez che interpreterà il personaggio di Che Diez. A riprese iniziate invece il canale social della serie ha annunciato l'allargamento del cast con l’aggiunta di tre attrici. Negli episodi di "And Just Like That…", il circolo di amici e conoscenti delle tre protagoniste sarà arricchito con circa sei nuovi personaggi e tre di loro saranno delle presenze regolari affidate a donne di diverse origini etniche. Si tratta di Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury e Karen Pittman. La prima interpreterà Lisa Todd Wexley, madre di tre figli di Park Avenue e documentarista. La seconda vestirà i panni di Seema Patel, potente agente immobiliare di Manhattan, mentre la terza sarà la dottoressa Nya Wallace, brillante professoressa di legge della Columbia. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli su come si collegheranno a Carrie, Miranda e Charlotte. Il produttore esecutivo Michael Patrick King ha dichiarato in una nota: "Tutti in And Just Like That… sono entusiasti di avere queste attrici straordinarie che si uniscono alla famiglia di Sex and the City. Ognuna di loro aggiungerà la loro scintilla unica e il loro grande cuore a questi nuovi personaggi e alle storie che stiamo per raccontare".