Selfie al Colosseo per Kim Kardashian, l'influencer e star della tv è a Roma

A spasso per le vie di Roma, con tanto di selfie al Colosseo. Kim Kardashian è in Italia. Una foto postata sui social dal suo hair stylist Chris Appleton ha fatto in poche ore il giro del mondo. "Squadra riunita a Roma” ha scritto nel post che lo ritrae insieme all'influencer (231 milioni di follower solo su Instagram) e star della tv e al makeup artist Mario Dedivanovic. Non si tratterebbe dunque di una vacanza, ma di un viaggio di lavoro nella capitale. Novità in vista per il reality di famiglia?