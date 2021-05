Lavori in corso in casa Kardashian, arriva la ruspa per la festa di Psalm

Cantiere aperto nella villa californiana di Kim Kardashian , ma niente lavori di ristrutturazioni in corso. Si tratta solo dell'allestimento per la festa per il secondo compleanno di Psalm , il terzo dei quattro figli che la star dei social ha avuto dall'ex marito Kanye West , grande assente al party per il figlio.

Leggi Anche Kylie Jenner bomba sexy, il décolleté è incontenibile

In casa Kardashian ogni compleanno è un evento, e quelli dei più piccoli non fanno eccezione. Per i due anni di Psalm, Kim ha allestito il giardino con ruspe, minicasette di legno e segnaletica stradale che annuncia i lavori in corso. Il baby festeggiato si è divertito con il fratello Saint e le sorelle North e Chicago e altri amichetti tra gonfiabili giganti e tante leccornie da mangiare come cupcake e zucchero filato.



Alla regia dell'evento, la Kardashian si è dedicata totalmente ai bambini. Bella, sorridente, serena nonostante le pene d'amore. Il matrimonio con West è ufficialmente finito, portandosi dietro tutti gli strasichi del caso. Alla festa per i suoi figli il rapper non era presente ma di certo non avrà fatto mancare il suo affetto, e magari starà allestendo un cantiere nel suo ranch in Wyoming per recuperare...

Tintarella sexy per Kim Kardashian e le sue sorelle Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: