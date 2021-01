"Sei la talpa di Uomini e Donne", Armando accusa Aurora 

"Sei la talpa di Uomini e Donne", così Armando ha accusato Aurora di fornire le anticipazioni di ciò che accade in studio a un sito di gossip. Per il cavaliere campano la dama riferirebbe ciò che succede nelle registrazioni prima che queste vadano in onda. "Non meriti di stare seduta qui", Armando si è scagliato contro Aurora che ha provato a giustificarsi: "Non è vero, non hai le prove".

Il cavaliere ha reso pubbliche le conversazioni con il direttore del sito di gossip che gli ha confermato l'esistenza di una persona all'interno del parterre femminile, molto amica di Veronica (ex concorrente del programma), che gli riferisce di volta in volta il contenuto delle registrazioni. "Vergognati", ha continuato Armando riferendosi ad Auorora. Al punto che Tina e Gianni, i due opinionisti, hanno chiesto di visionare il contenuto delle chat di Aurora alla ricerca di prove reali.

"Ricordiamoci che stiamo parlando di un programma televisivo che va in onda e non di segreti di stato". A intervenire, infine, è stata proprio la conduttrice Maria De Filippi che ha provato a calmare la confusione che si è creata in studio dopo le accuse di Armando.