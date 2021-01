"Uomini e Donne", Maria De Filippi riprende Armando per una frase sessista

"Risulta debole, ma non in quanto sesso inferiore all'uomo". Così Armando a "Uomini e Donne" descrive Nicole una nuova dama che sta frequentando durante il trono over. L'affermazione del cavaliere campano, però, ha suscitato subito delle perplessità alla conduttrice Maria De Filippi che è intervenuta per dare modo ad Armando di spiegarsi meglio rispetto a una frase che può essere considerata sessista.

"Chi te l'ha detto che è inferiore, lo stai dicendo tu?", la conduttrice chiede al cavaliere di spiegare meglio il concetto. "Nicole ha quel lato femminile che, secondo me, è importantissimo in una donna", ha specificato Armando. "Per come lo hai detto prima sembrava che la donna fosse inferiore all'uomo", ha sottolineato De Filippi. "No, assolutamente no", ha replicato infine Armando che ha apprezzato molto la personalità della dama che sta frequentando. "Mi ha fatto capire che la figura di un uomo accanto a una donna è molto importante - ha proseguito il cavaliere - e questo mi porta a darle protezione, ad abbracciarla e a cercare di capirla. Volevo dire questo", ha concluso Armando che ha ringraziato Maria per avergli dato la possibilità di spiegarsi.