Scooby-Doo, arriva "Velma": ecco il trailer della serie spin-off

LA MENTE DIETRO LA SERIE - Dietro al progetto che vuole riscrivere questo personaggio di Scooby-Doo c'è Mindy Kaling, attrice comica e sceneggiatrice, che dà la voce a Velma ed è anche la ragione per cui la protagonista appare con tratti di origini indiane. "Sembrava che non fosse mai stato fatto prima. Ci sono così tanti cartoni animati per adulti che io e Charlie amiamo: Rick e Morty, Harley Quinn, che sono show fantastici. E abbiamo solo pensato che questi personaggi... si prestassero così bene a una versione per adulti", aveva raccontato la Kaling a ottobre al Comic Con di New York a proposito della serie.

IL TRAILER - Come si vede nel trailer ufficiale che è stato rilasciato dal canale streaming americano gli episodi dovrebbero essere ambientati negli anni del liceo in cui l'acuta studentessa inizia le indagini per scagionarsi dall'accusa di un delitto. E negli episodi condividerà con gli spettatori gli eventi che l’hanno portata ad assemblare “il miglior team di scopritori di misteri di sempre”.

IL CAST - Nel cast di Velma, anche Constance Wu nei panni di Daphne, Sam Richardson nei panni di Shaggy e Glenn Howerton nei panni di Fred.Il resto del cast comprende: Jane Lynch, Wanda Sykes, Russell Peters, Melissa Fumero, Stephen Root, Gary Cole, Ken Leung, Cherry Jones, Frank Welker, "Weird Al" Yankovic, Fortune Feimster, Yvonne Orji, Sarayu Blue, Nicole Byer, Ming-Na Wen, Shay Mitchell, Debby Ryan, Kulap Vilaysak e Karl-Anthony Towns.

VELMA UFFICIALMENTE LESBICA - La cervellona di Scooby-Doo è ufficialmente una ragazza lesbica dopo che in una clip del nuovo film "Trick or Treat Scooby-Doo!", dal 16 ottobre sulla piattaforma in streaming Hbo Max, Velma Dinkley rimane incantata dalla costume designer Coco Diablo. Che Velma fosse gay era cosa da sempre sospettata e da qualche tempo suffragata da più parti. Lo stesso James Gunn, sceneggiatore dei primi film dal vivo di Scooby-Doo, aveva confermato la sessualità del personaggio, anche se mai ufficialmente sullo schermo.