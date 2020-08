Addio a Joe Ruby, il papà di Scooby-Doo

"Scooby-Doo", ma anche "Le avventure di Penelope Pitstop", "Gli investigatti", "Lo squalo Jabber" e "Alvin". Lo sceneggiatore, animatore e produttore esecutivo statunitense Joe Ruby, che ha creato molte serie di cartoni animati soprattutto per Hanna-Barbera, è morto per cause naturali nella sua casa di Westlake Village, in California, all'età di 87 anni. L'annuncio del decesso è arrivato dal nipote: "Non ha mai smesso di scrivere e creare, anche quando era molto vecchio".