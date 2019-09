Scooby-Doo compie 50 anni e festeggia con una nuova serie cartoon in tv e un film nel 2020

Come festeggiare un compleanno così importante? Nel giorno esatto del mezzo secolo dall'esordio, Boomerang all'interno di una giornata di programmazione ad hoc, propone il primo episodio della nuova serie animata "Scooby-Doo And Guess Who?" , che ha guest star come Whoopi Goldberg, Batman e Wonder Woman. Mentre nel 2020 l'alano tornerà al cinema con il film animato in 3d "Scoob" di Tony Cervone con un cast di voci che comprende Zac Efron, Mark Wahlberg, Amanda Seyfried e Gina Rodriguez .

La nascita del cartone animato si deve al responsabile della programmazione per ragazzi della Cbs, Fred Silverman. Nel 1968 aveva bisogno di una nuova serie dopo che un'associazione di genitori (Action for Children's Television) aveva contribuito alla chiusura di cartoon come "Space Ghost", "Gli Erculoidi" e "Birdman", giudicati troppo violenti. Così Silverman chiese a Hanna-Barbera una nuova produzione, che avesse come protagonista un gruppo di ragazzi (sul modello di "The Archies") ma che indagasse su vari misteri a misura di bambino.



Il primo progetto fu giudicato dalla rete "troppo pauroso per i più piccoli" e si decise di rimetterci mano dando maggior spazio al cane: nacque così 'Scooby-Doo, dove sei tu?' creato per Hanna-Barbera da Joe Ruby, Ken Spears e Iwao Takamoto, al quale si deve l'ideazione grafica. Il grande animatore giapponese, che lavorò tra gli anni 50 e primi anni 60 per la Disney, aveva immaginato un cane grande e goffo: "Incarnava l'esatto opposto di uno di quegli alani premiati alle mostre di cani", aveva spiegato in un'intervista.



Fu subito un grande successo. Da allora le avventure del team Mistery Inc che unisce Scooby al brillante Fred, la bella Daphne, la geniale Velma e l'imbranato Shaggy, continuano a tornare attraverso una quindicina di serie cartoon (dopo "I Simpsons", Scooby Doo è la produzione animata con più episodi nella storia della tv), film animati, e anche due live action: "Scooby Doo" (2002) e "Scooby-Doo 2 - Mostri scatenati" (2004).