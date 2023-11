Lo scontro sui femminicidi tra Selvaggia Lucarelli e Alessandro Sallusti

È scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandro Sallusti a "È sempre Cartabianca". Nella puntata, in onda martedì 21 novembre, i due giornalisti si confrontano sui dati dei femminicidi in Italia a seguito dell'omicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Ma quando Sallusti parla "del male nella nostra società" e ne ravvisa la causa in "Adamo ed Eva che hanno fatto un casino pazzesco", Selvaggia Lucarelli chiede di intervenire e la replica scatena lo scontro in studio. "Questa è una lettura sociologica da bambino di seconda elementare, questa mi sembra una semplificazione non degna di Sallusti", considera la giornalista.

"Ha parlato la professoressa, la maestrina dalla penna blu", le fa eco ridendo il direttore de "Il Giornale". "Perché ride? Questo atteggiamento di sufficienza già riporta a un tipo di società patriarcale in cui la donna va rimessa al suo posto", incalza Lucarelli ma il giornalista accusa la collega di dire "caz***e". "Sallusti è stato rinviato a giudizio perché ha detto che sono esperta in zoccol**ine", rivela la giornalista. "Sono stato assolto dall'ordine dei giornalisti", replica Sallusti. Da qui in poi è un susseguirsi di attacchi e accuse.

La giornalista poi ritorna sul tema dei femminicidi nel nostro Paese e prova a smentire i dati citati da Sallusti secondo cui in altri paesi il numero di femminicidi sarebbe superiore rispetto ai delitti che si registrano in Italia. "Non è vero che nei paesi del Nord Europa ci sono più femminicidi rispetto all'Italia. Bisogna parlare di paesi baltici e non di Nord Europa, in quei paesi c'è un abuso di alcol che è un facilitatore della violenza. Il patriarcato non si misura solo col numero di femminicidi. Il discorso comprende la parità salariale, la parità tra i sessi", conclude infine Lucarelli.