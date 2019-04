Scontro Bertè-Celentano sul giudizio a Vincenzo, l’insegnante di ballo: “Non gli manca nulla”

“Ho saputo che non ti è piaciuta la mia critica: tu continua a fare l’allievo e io a fare il giudice”. Dure le parole che Loredana Bertè indirizza a Vincenzo, ballerino della squadra blu al serale di “Amici”, dopo la critica rivolta a lui nella prima puntata per il suo fisico.



Ma questa volta interviene anche Alessandra Celentano: “Io volevo dire che non gli manca niente”, sostiene l’insegnante di ballo. E il ragazzo continua a chiedere: “Io la ringrazio ma come fa a dire che non posso sollevare qualcuno?”, dice rivolto alla Bertè. Che, però, non cede di un passo: “Stasera sei stato bravissimo ma ci sono ruoli che per te vanno bene e altri no”, taglia corto, riferendosi alla performance tratta da “Billy Elliott”.