Addominali, balli scatenati e segreti: l’intervista doppia a Ricky Martin e Vittorio Grigolo fa impazzire il pubblico

“Ci sai fare dieci addominali?”. “Ne faccio cinque, dai”, risponde ridendo Ricky Martin. Alla seconda puntata del serale di “Amici” l’intervista doppia ai due direttori artistici delle squadre blu e bianca diventa un siparietto scatenato. Mentre Vittorio Grigolo si lancia in un ballo da discoteca in studio, Martin incanta il pubblico con alcuni versi di una sua canzone.



Poi arrivano i segreti: di cosa hanno paura i due super artisti? “Io del mal di gola”, ride Grigolo. “Io dei serpenti”, aggiunge la star delle hit latino americane. Ma non manca anche la serietà, quando Maria De Filippi chiede i difetti di uno e dell’altro: Martin si dissocia subito e canta come opzione alternativa, il tenore paragonato a Pavarotti indugia un momento ma alla fine si lancia anche lui in un canto scatenato. Intona "Volareeee, oh, oh", e il pubblico va in visibilio: Maria De Filippi si concede anche un breve ballo con Ricky Martin.