"Amici 18", Al Bano duetta con i ragazzi in gara

Seconda puntata del serale della 18esima edizione di "Amici" sabato 6 aprile in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi presenterà gli 11 ragazzi in gara per la vittoria: Giordana, Mameli, Ludovica, Alvis, Rafael e Umberto per la squadra Bianca diretta artisticamente da Ricky Martin e Tish, Alberto, Jefeo, Valentina e Vincenzo per la squadra Blu, diretta dal tenore Vittorio Grigolo. In studio a duettare con i ragazzi ci sarà Al Bano.