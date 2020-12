Sarah Michelle Gellar e Selma Blair ricreano il famoso bacio di "Cruel Intentions"

Lo hanno rifatto. Anche senza mascherina. Sarah Michelle Gellar e Selma Blair si sono baciate di nuovo in bocca. Le due attrici e migliori amiche sono state premiate agli Mtv Movie Awards e per l'occasione hanno riproposto il famoso bacio di " Cruel Intentions ". Una scena iconica che ha fatto la storia del cinema e che ancora oggi, a più di vent'anni, fa rumore.

Per quel bacio nel film del 1999, Sarah e Selma avevano vinto il premio Best Kiss agli MTV Movie Awards del 2000. Le due star sono tornate sull'argomento 21 anni dopo e hanno parlato dei motivi per cui è ancora un momento così importante nella storia del cinema.

"Penso che il motivo per cui il bacio abbia così risonanza ancora oggi non è solo per lo shock del tempo, ma perché è stato un catalizzatore per tanti giovani per aiutarli a realizzare determinati aspetti della loro sessualità e aiutare le persone a sentirsi a proprio agio per essere chi sono davvero ”, ha detto Selma. E Sarah ha aggiunto: “Rappresentava anche un cambio di paradigma verso l'accettazione nella cultura pop".

