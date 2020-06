Tuffo nel passato per Sarah Michelle Gellar e Selma Blair e bacio saffico... in tempi di coronavirus 

Quel bacio saffico, 20 anni fa, tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair nel film " Cruel Intentions" scandalizzò tutti. Un'altra epoca. In tempi di coronavirus baciarsi sulla bocca è diventato un problema. Le due amiche e colleghe però hanno voluto ricreare la stessa scena in occasione del 48esimo compleanno di Selma (il 23 giugno, ndr). E sui social la star di "Buffy l'ammazzavampiri" ha così postato alcuni scatti in cui, mascherata, riceve un bacio dalla festeggiata.

Bacio saffico tra Selma Blair e Sarah Michelle Gellar ricordando "Cruel Intentions" Instagram 1 di 31 Instagram 2 di 31 Instagram 3 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 31 di 31 Instagram 10 di 31 Instagram 11 di 31 Instagram 12 di 31 Instagram 13 di 31 Instagram 14 di 31 Instagram 15 di 31 Instagram 16 di 31 Instagram 17 di 31 Instagram 18 di 31 agenzia 19 di 31 agenzia 20 di 31 Instagram 21 di 31 -afp 22 di 31 IPA 23 di 31 Instagram 24 di 31 instagram 25 di 31 instagram 26 di 31 IPA 27 di 31 -afp 28 di 31 instagram 29 di 31 instagram 30 di 31 instagram 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Dal momento che dovrò stare a un metro da te oggi (e indossare una maschera), questo sarà il bacio di compleanno più vicino possibile...", ha scritto la Gellar, ricevendo però non poche critiche per la troppa vicinanza con la Blair, che era anche senza mascherina, nonostante la sua patologia la renda un soggetto più fragile.

Le due attrici si sono incontrate sul set del film cult nel 1991 e da allora sono rimaste amiche e molto legate, soprattutto dopo la diagnosi di sclerosi multipla fatta alla Blair.



In "Cruel Intentions", Cecile Caldwell, interpretata da Selma, è una ragazzina ingenua che Kathryn Merteuil, Sarah Michelle, "usa" per vendicarsi dell'ex fidanzato e del fratellastro Sebastian Valmont. Il bacio tra le due, diventato una delle scene più famose del film, ha persino vinto l'MTV Movie Award come miglior bacio.

"Ho ricevuto il mio bacio @selmablair", ha scritto la Gellar nella didascalia dello scatto in cui appare con una mascherina nera su cui sono stampate delle grosse labbra, e indossata in ottemperanza alle norme per l'emergenza coronavirus.

Anche nelle sue Storie di Instagram Sarah Michelle ha voluto celebrare l'amica nel giorno del suo compleanno mostrando alcuni scatti in cui la Blair spegne le candeline sulla torta e un breve video in cui le due amiche sorridono vicine come se fossero in una vecchia cabina per le fotografie.

"È stato un grande compleanno", ha scritto Selma.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI